気象庁＝東京都港区前線などの影響で、東北日本海側や北陸を中心に、3日にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあるとして、気象庁は2日、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけた。特に東北はこれまでの大雨で危険度が高まっている所があり、厳重な警戒が必要だ。気象庁によると、日本海から北日本に延びる前線上の低気圧が東寄りに進んだ。低気圧は3日にかけて北日本付近を通過し、前線が本州付近