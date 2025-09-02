総務省消防庁は2日、熱中症により8月25〜31日の1週間に全国で5486人が救急搬送されたとの速報値を公表した。岐阜、兵庫、高知など1府5県で計6人の死亡が確認された。3週間以上の入院が必要な重症は115人、短期の入院が必要な中等症は1864人だった。65歳以上の高齢者が3143人と全体の57.3％を占めた。都道府県別の搬送者は、東京が589人で最多。大阪422人、埼玉357人と続いた。