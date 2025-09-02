大雨の影響で冠水した秋田市内の道路＝2日午後2時45分低気圧や前線の影響で秋田県は2日、大雨となった。気象庁によると、能代市や北秋田市では1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨を観測。複数河川が氾濫し、住宅が浸水する被害も出た。秋田市は2339世帯、4597人を対象に緊急安全確保を出した。秋田新幹線は一部区間で一時運転を見合わせた。仙北市、五城目町も一部地区を対象に緊急安全確保を発表。北秋田市は2日夜までの24時