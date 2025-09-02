石井章氏の公設秘書給与詐欺事件について、記者会見で陳謝する日本維新の会の藤田共同代表（右）＝2日午後、国会日本維新の会の藤田文武共同代表は2日の記者会見で、8月29日付で除名処分とした石井章氏＝参院議員辞職＝の公設秘書給与詐欺事件を受け、秘書の勤務実態を把握するため、週内に党内アンケートを実施する方針を明らかにした。事件について「国民の信頼を逸する形になった。党の共同代表としておわびする」と陳謝した