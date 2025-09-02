ノースキャンダルのレジェンド俳優の沢口靖子（60）が10月期のフジテレビ系月9ドラマでの主演することが発表され話題になっている。タイトルは「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」。沢口は白衣姿の科捜研から、スーツ姿の刑事に転身する。【もっと読む】沢口靖子はまさに“奇跡のアラ環”！「2025年で『60歳』のお美しい女性有名人」圧倒的1位の原点「科捜研の女」（テレビ朝日系）は、1999年からなんと25年も続いた沢口の代表作