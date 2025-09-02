８月３１日、南平市建陽区麻沙鎮のブドウ園で、農家の人に晩熟ブドウの管理方法を教える市ブドウ協会の専門家（左）。（南平＝新華社配信／邱汝泉）【新華社南平9月2日】中国福建省南平市のブドウ協会は、協会と科技特派員（農村に派遣され技術支援を行う専門家）、合作社、農家が連携する産業モデルを通じ、単一的な品種、不安定な品質などの問題を解消し、品質を高めることで、農民の就業と収入増加を促進した。同市建陽区