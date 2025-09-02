石破首相（自民党総裁）は２日、党両院議員総会の終了後、首相官邸で記者団の取材に応じ、自身の「しかるべき時に決断をすることが果たすべき責務だ」とする総会での発言の真意を問われたのに対し、物価高を上回る賃金上昇や経済対策、防衛力強化、農業政策などの政策課題を挙げた上で「我が党として早急に対応しなければいけない課題をやっていくことも責任だ」と語った。森山幹事長が辞職の意向を表明したことへの対応につい