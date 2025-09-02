ヤクルトの小川淳司GM、青木宣親GM特別補佐ヤクルトの編成責任者である小川淳司ゼネラルマネジャー（GM）が、契約満了により今年いっぱいで退任する見通しであることが2日、球団関係者の話で分かった。後任は青木宣親GM特別補佐が有力とみられる。小川GMは監督を計6シーズン務めた後、2020年に就任。今季限りで退任する高津臣吾監督を支えてきたが、チームは23年から低迷が続いている。青木GM特別補佐はヤクルトや米大リーグ