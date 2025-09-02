2023年12月、妹を殴るなどして死亡させた罪に問われた59歳の元警察官の男の控訴審判決です。福岡高等裁判所は2日、懲役9年とした1審判決を支持し、被告側の控訴を棄却しました。福岡県警の元警察官、広瀬守隆被告（59）は2023年の大みそか、帰省していた北九州市門司区の実家で、妹の山本美智恵さん（当時55）の頭や顔を複数回殴るなどして、翌日に死亡させた傷害致死の罪に問われています。1審の福岡地裁小倉支部はことし3月、「