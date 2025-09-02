（台北中央社）台北市政府文化局が主催する古跡をテーマにしたイベント「台北古跡デー」が1日から始まった。鉄道沿線の文化資産に焦点を当て、30カ所以上の施設などをつなぐもので、ガイドツアーやセミナー、ワークショップなどが11月まで順次開催される。この日開かれた記者会見で同市の林奕華（りんえきか）副市長は、古い建物には人々の共通の記憶があり、鉄道の開通に伴い台北の産業も発展したと紹介。松山文創園区や華山1914