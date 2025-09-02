地表に噴き出した真っ赤な溶岩が、大地を覆うように山の斜面をゆっくり流れていきます。この映像が撮影されたのは8月28日。イタリア・シチリア島にあるヨーロッパ最大の活火山、エトナ山です。2025年6月2日に撮影された噴火の瞬間映像では、灰や岩石が噴煙となって空高く噴き上がる様子がわかります。そして、約3カ月後に再びエトナ山が噴火。真っ赤な溶岩は火口から川のように流れ出し、噴火を繰り返したのです。世界遺産に登録さ