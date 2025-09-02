9月3日はドラえもんの誕生日。【ドラえもん公式】X （@doraemonChannel）では「#ドラえもん生誕祭2025」と銘打ち、ドラえもんの誕生日に向けて誕生日パーティーの準備をするキャラクターたちの動画が投稿された。 【画像】ドラえもんの誕生日パーティーを計画するのび太たち 「のび太たちがパーティーの飾りつけを始めたみたいだよ。ドラえもんにナイショで準備できるかな…？」