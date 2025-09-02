俳優の武田真治（52）が2日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。かつてのバラエティー番組出演時のてんぐ行動を暴露される場面があった。武田はかつて同局の人気バラエティー番組「めちゃ×2イケてるッ！」、前身番組の「めちゃ×2モテたいッ！」に出演しており、MCの「ハライチ」澤部佑は「その時は武田さん若いし、イケイケの時ですよね」と確認した。武田は「めちゃモテ」時代は「武勇伝