韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「토끼（トッキ）」の意味は？「토끼（トッキ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、寂しがりやな動物です。「토끼（トッキ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「うさぎ」でした！「토끼（ト