モデルでタレントの高橋ユウ（34）が2日、自身のインスタグラムを更新。2人の息子たちへの思いをつづった。先月26日の登校で、2人の息子がアメリカでのサマースクールを終えたことを明かしていた高橋。この日、「再会」と息子たちに再会したことを明かし、スリーショットを公開した。「本当に寂しかった。会いたかった。やっぱり子どもたちとの時間はあまりにも特別。子どもたちの成長っぷりに驚き連続の毎日を過ごしてるよ