2025年9月2日、香港メディア・香港01は、中国が実施する戦勝80周年軍事パレードについて「日本の首相こそ参加すべきだ」とする社説を発表した。社説は、中国が9月3日に開催する大規模な軍事パレードに対し、日本政府が「反日色が濃い」「中国主導の歴史認識が広まるのを避けたい」という理由から外交ルートを通じて各国首脳に参加を自粛するよう呼び掛けているという報道を紹介。「日本の右翼勢力も『降伏』を『終戦』と言い換え、