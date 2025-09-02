アメリカのトランプ政権による相互関税が「日本の景気を後退させる」と答えた県内企業が、約86パーセントにのぼったことがわかりました。ほぼすべての産業で警戒感が広がっています。民間の信用調査会社東京商工リサーチは、日米間で合意した“トランプ関税”が発動する直前の先月6日までにインターネットによるアンケート調査を行い、県内に本社を置く77社からも回答を得ました。“トランプ関税”が今期