欧州委員会で技術主権などを担当するヘンナ・ビルクネン執行副委員長は9月1日、「デジタルサービス法」と「デジタル市場法」について、欧州連合（EU）の「主権立法」であり、EUは執行を継続すると重ねて表明しました。EUのデジタル立法には域外での効力はありませんが、企業の関連サービスがEU域内で提供されている限り、その本部がどこにあろうとEUの規制を受けることになります。 トランプ米大統領は8月26日、SNSへの投稿で、デ