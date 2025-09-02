◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-ヤクルト(2日、京セラドーム)甲子園で阪神に2連敗を喫した巨人。京セラドームでのホームゲームのスタメンを発表しました。巨人は1点差で敗れた8月31日の阪神戦のスタメンから1選手を入れ替え。31日に4打数無安打に終わった丸佳浩選手に替えてキャベッジ選手を「1番・レフト」に起用しました。先発のマウンドにあがるのは戸郷翔征選手。前回登板の広島戦では7回3失点と粘りの投球を見せましたが勝ち星を