F1第15戦オランダGPレビュー（後編）◆レビュー前編＞＞12番グリッドから臨む決勝レースは、通常のサーキットなら入賞圏が目の前に見える。しかし、オランダGPの場合はオーバーテイクが難しく、わずかなポジションの差が果てしなく遠く見える。角田裕毅（レッドブル）にとって、オランダGPは入賞が絶対条件だった。第7戦エミリア・ロマーニャGPから入賞が遠ざかっているというだけでなく、来季に向けた契約延長の交渉を進める