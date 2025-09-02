8月30日、川崎ブレイブサンダースはホームの東急ドレッセとどろきアリーナに越谷アルファーズを迎え、2025－26シーズン最初のプレシーズンゲームを開催。ロスコ・アレンが20得点、ドゥシャン・リスティッチが14得点の活躍を見せ、74－63で勝利を収めた。 ネノ・ギンズブルグヘッドコーチ体制2シーズン目に突入した川崎は、ロスター13名中7名が新