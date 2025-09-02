新潟県では、３日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。下越、中越と佐渡では３日未明から朝にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。２日午後５時１８分、新潟地方気象台は大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報を発表し、注意を呼びかけています。気象台によりますと前線を伴った低気圧が日本海にあり、東北東へ進んでいます。この前線が３日昼