鈴木のりたけのインタビュー本『大ピンチを楽しむ』（ブルーシープ）が9月22日に刊行される。 【写真】『大ピンチを楽しむ』書影を見る 子どもが陥る「大ピンチ」をユーモアたっぷりに描く絵本『大ピンチずかん』シリーズ（小学館）。今春刊行された『大ピンチずかん3』は2025年上半期の総合・児童書部門で第1位を獲得（日販調べ）。シリーズあわせて絵本賞など13冠を達成し、累計部数