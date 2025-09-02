「うたコン 歌手人生 この一曲」キービジュアル 9月9日（午後7時57分〜）のNHK『うたコン』は「歌手人生 この一曲」を放送。King ＆ Princeがデビュー曲「シンデレラガール」、坂本冬美「また君に恋してる」、細川たかし「心のこり」を歌唱。プレイバック紅白は2008年第59回をを特集。この年に初出場したPerfumeが「ポリリズム」披露する。9日の「うたコン」は「歌手人生 この一曲」をテーマにお届けする。幕開きは