F1第15戦オランダGPレビュー（前編）「もちろん、もっといい結果を期待していましたし、マシンに対してはかなり自信を持って走ることができていましたし、今まででもっともうまくマシンをコントロールできていたと思います。それだけに、走っていた感触とラップタイムがまったく一致しなかったのは不思議ですし、腑に落ちていない部分があります」オランダGPの予選を12位で終えた角田裕毅（レッドブル）は、当惑の表情を見せた。