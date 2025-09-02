岡山県内15市の市長による「岡山県市長会」が、県の来年度予算編成などに関する要望をまとめた提言書を伊原木知事に提出しました。 市長会の会長を務める浅口市の栗山市長らが岡山県庁を訪れ、伊原木知事に提言書を手渡しました。提言書は、地域ごとの医療体制の格差是正や、大規模災害への対策など県内15市それぞれの要望26項目が盛り込まれたもので、このうち重点事項に関する意見交換も行われました。 （岡山県市長会栗山康