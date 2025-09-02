日銀が２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４８円６４～６６銭と前営業日に比べ１円５８銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７３円１０～１４銭と同６８銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６４５～４７ドルと同０．００７９ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS