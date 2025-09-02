「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が２日、横浜市で公開練習を行った。ＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を迎え撃つ注目の一戦に向けて「毎度言っていて聞き飽きたかもしれないが（調子は）過去イチ」と自信を強調。キャリア最大の難敵と位置づける好敵手に