相手の少女が１６歳未満であると知りながら性行為をしたとして、埼玉県の公立学校教員の男が逮捕されました。滋賀県警に逮捕されたのは、埼玉県坂戸市の学校教員の遠山寿人容疑者（２７）です。警察によりますと、遠山容疑者は今年６月、滋賀県内の駐車場にとめた車の中で高校１年生の少女（当時１５歳）と性交した疑いがもたれています。遠山容疑者は被害者の少女とＳＮＳで知り合い、車で埼玉県から滋賀県にやって来たと