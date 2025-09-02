◆ムーランドロンシャン賞・仏Ｇ１（９月７日、パリロンシャン競馬場・芝１６００メートル）日本調教馬として唯一の出走となるゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ルーラーシップ）が現地時間９月２日、コワイラフォレ調教場で追い切りを行った。芝周回コースで先行する２頭を目標にする形。横井助手は「折り合いをつけながら直線で並んでいくという形で追い切りを行いました。ジャックルマロワ賞の追い切りと