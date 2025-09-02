今、大学ではどんな教育が行われているのか。43歳で早稲田大学教育学部に入学し直した予備校講師の伊藤賀一さんは「一般選抜の割合が減ったことで、教員と学生の間で想定する前提知識のレベルにミスマッチが起きている。そのせいで無意味なグループワークが多発しているのが実情だ」という――。※本稿は、伊藤賀一『もっと学びたい！と大人になって思ったら』（ちくまプリマー新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com