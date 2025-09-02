フライング・タイガースの操縦士ロバート・スミスが１９４２年５月２８日に撮影した中国上空を飛行する部隊の戦闘機/Photograph by Robert T. Smith/Courtesy Brad Smith（ＣＮＮ）こんな求人について考えてみてほしい。1年間の契約で、中国で暮らしながら、飛行機の操縦や修理、製造を行う。給与は月額最高１万６７２５ドル（約２４５万円）。年間３０日の休暇を保証。住むところが提供されるほか、食費として７００ドルが別途支