日本高野連は２日、公式ホームページ上でプロ志望届の提出者一覧を更新。新たに、最速１４６キロを誇る水戸啓明のエース右腕・中山優人（３年）ら５人が名を連ね、計１４人となった。中山は今夏の茨城大会４回戦で、ＮＰＢスカウト１１球団１３人が集結する中、水城を相手に１４三振を奪い、大会史上２人目の完全試合を達成。素材型の投手として評価を高めた。提出期限は１０月１２日に行われるドラフト会議の２週前の同１６