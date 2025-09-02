【その他の画像・動画等を元記事で観る】 梶浦由記が、8月24日に埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールにて全国ツアー『Yuki Kajiura LIVE vol.#21 ～60 Songs～』の最終公演を開催。そのオフィシャルレポートが公開された。 ■『Yuki Kajiura LIVE』ライブレポート＆写真 作曲家の梶浦由記が2025年のライブツアー『Yuki Kajiura LIVE vol.#21 ～60 Songs～』を開催。初日7