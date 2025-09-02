石川県内には今シーズン37回目の熱中症警戒アラートが発表され、統計を取り始めて以降、過去最多となりました。厳しい暑さが続く一方で、2日夜から3日にかけて大雨にも注意・警戒が必要です。日中の最高気温は、小松で36.9度、金沢で35.4度、珠洲で35度ちょうどと、県内3つの地点で猛暑日となりました。一方で、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、2日夜遅くから3日昼過ぎにかけて県内は雷を伴った激しい雨が降る