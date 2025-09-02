日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万841枚だった。 ◯2025年9月限（特別清算日：9月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 20841( 20589) ABNクリアリン証券 19588( 19321) JPモルガン証券6918(4714) みずほ証