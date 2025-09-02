気象庁は、3日未明から朝にかけて、石川県で線状降水帯が発生するおそれがあると発表しました。今は晴れていても、暗い時間に急激に事態が悪化する可能性があります。安全な場所で過ごすようにしてください。石川県は3日昼前にかけて前線が通過し、雷を伴って非常に激しい雨が降る所がある見込みです。石川県では、3日未明から朝にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。3日は加賀・