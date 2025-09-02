日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5954枚だった。 ◯2025年9月限（特別清算日：9月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 15954( 13654) ソシエテジェネラル証券 11563( 11051) サスケハナ・ホンコン2816(2816)