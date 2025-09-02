◆イースタン・リーグ巨人―ヤクルト（２日・Ｇタウン）巨人は２日、イースタン・ヤクルト戦のスタメンを発表した。先発は赤星優志投手で、８月２５日に出場選手登録を抹消後、初登板初先発となる。今季、１軍では２１試合に登板して６勝９敗、防御率２・６０。先発ローテの一角を担い続けてきたが、同２４日のＤｅＮＡ戦では先発マウンドに上がり、５回６安打４失点で降板。直近２か月、白星から遠ざかっており、杉内投手チ