【モデルプレス＝2025/09/02】タレントの小倉優子が2日、自身のInstagramを更新。紅茶のシフォンケーキの詳細レシピを公開した。【写真】小倉優子「失敗しない紅茶のシフォン」レシピ紹介◆小倉優子、手作りシフォンケーキを披露小倉は「失敗しない紅茶のシフォン」とコメントし、自宅のキッチンで作った美しい仕上がりの紅茶シフォンケーキを手に持ち、レンジで簡単にミルクティーが作れるので時短になることや茶葉はアールグレイ