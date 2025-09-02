気象台は、午後5時55分に、洪水警報を鳥取市北部に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】鳥取県・鳥取市北部に発表 2日17:55時点東部では、2日夜遅くまで土砂災害に、2日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鳥取市北部□大雨警報・土砂災害2日夜遅くにかけて警戒・浸水2日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】2日夜のはじ