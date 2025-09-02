石破総理は2日、自身の進退について「しがみつくつもりはない」と話したうえで、物価高対策など、「責任を果たし、しかるべき時に決断する」と話しましたが、その時期については「早ければ早いほうが国民のためだ」との考えを示しました。【写真を見る】【速報】石破総理「早ければ早い方が国民のため」続投明言も進退めぐり「道筋つけ、しかるべき時に決断」自民党は2日、参議院選挙の敗北について総括した報告書をまとめました