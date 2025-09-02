阪神甲子園球場そばの直営ショップ「チームショップアルプス」全国に4店舗ある阪神タイガース直営のグッズショップのうち、本拠地である阪神甲子園球場のすぐそばにあるのが「チームショップアルプス」。阪神甲子園駅を降り、阪神甲子園球場に向かって進むとすぐに見えてくる“虎マーク”が目印のお店です。広い店内には、応援グッズから推し活グッズ、文具、ファッションアイテム、食品までさまざまな阪神タイガースグッズが並び