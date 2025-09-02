小野寺は今季初スタメンの試合でマルチ安打と結果を残した（C）産経新聞社優勝マジック7とし、歓喜の瞬間がまもなく訪れようとしている阪神では、熾烈なポジション争いが続いている。「育てながら勝つ」と長期的な強化プランが光るチームにおいて、また最近になって戦いの輪に加わった、新たな若虎の存在も注目されている。育成出身、プロ6年目シーズンを迎えた小野寺暖だ。【動画】見よ、この豪快アーチ、森下翔太＆佐藤輝