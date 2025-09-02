東京都世田谷区で女性が殺害された事件で、逮捕された容疑者とみられる男が、発生の約5時間半前から現場周辺の防犯カメラに写っていたことが2日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁は、女性を待ち伏せしていたとみて調べている。