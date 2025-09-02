大規模森林伐採を伴う太陽光発電所の新設自粛を求める指導方針の策定を発表する郡和子仙台市長（手前）＝2日午前、市役所仙台市の郡和子市長は2日の記者会見で、大規模な森林伐採を伴う太陽光発電所（メガソーラー）の新設の自粛を求める指導方針を策定したと発表した。同日付で適用する。法的拘束力はないが市の姿勢を明確にして事業者をけん制する狙いがある。郡氏は「豊かな自然を守るため厳しい形で臨みたい」と強調した。