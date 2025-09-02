サントリーホールディングスの新浪剛史会長が１日付で辞任したことに、政府内でも衝撃が広がっている。新浪氏は経済界を代表する立場から政府の会議で積極的に発言し、経済政策への影響力も強かった。新浪氏は現在、経済財政諮問会議と新しい資本主義実現会議（いずれも議長・石破首相）の民間議員を務めている。経済成長を実現する手段として、賃上げや設備投資の重要性を訴えてきた。諮問会議の事務方を務める内閣府の担当者