大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に芸人・司会者の有吉弘行が演じる服部半蔵が登場。菊地浩之さんは「家康に仕えた伊賀忍者の頭目と同名だが、家康の直参になった服部家が改易されて越中・松平家の家臣になるまでには紆余曲折があった」という――。写真＝スポーツニッポン新聞社／時事通信フォトAmazon Prime Original「有吉弘行の脱ぬるま湯大作戦」配信記念記者発表会での有吉弘行（大河ドラマ「べらぼう」の服部半蔵