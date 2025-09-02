日本代表・岩澤実育が２日、インスタグラムのストーリーズを更新。同じく日本代表・佐藤淑乃と撮影した２ショットを投稿し、「タイパンツ本当に可愛い」と記した。現在、タイで開催されている「世界バレー」で奮闘中の２選手。ホテルとみられる場所で、岩澤はグリーン、佐藤は黒のパンツを着用し、「ｖｅｒｙｃｕｔｅ」とつづった。この投稿に佐藤も反応した。日本代表は決勝トーナメント１回戦で開催国のタイにストレート