人気バンド「マッドネス」のクリス・フォアマン(69)が、多発性骨髄腫と診断されたことを明かした。血液がんの一種であるその疾患は完治の方法がまだないものの、「普通の生活」に戻れるよう、寛解に向けて治療に取り組んでいるとバンドの公式ＳＮＳで報告している。 先月29日の投稿でクリスは「今年になって背中の上部と肩にひどい痛みを覚えるようになった。６月28日のフランス公演の頃には耐えがたいものになっていた」と振